О режиме работы Россельхозбанка в период с 1 по 13 мая

Россельхозбанк поздравляет татарстанцев с наступающими праздниками – Днем Весны и Труда, Днем Победы, праздником Ураза-байрам, и сообщает о режиме работы в период с 1 по 13 мая 2021 года.

3 и 8 мая будут работать только дежурные офисы. Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж, в том числе с учетом эпидемиологической обстановки размещена на сайте банка.

1, 2, 9, 10 и 13 мая – выходные дни, обслуживание клиентов не проводится.

А в остальные дни, в том числе и в период с 4 по 7 мая, Россельхозбанк будет обслуживать клиентов в Татарстане в обычном режиме.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.