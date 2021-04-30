В Казани сотрудники ГИБДД будут штрафовать за брошенные где попало электросамокаты

Гаишники будут проводить в городе рейды с участием представителями мэрии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно в Казани то на тротуаре, то около остановки общественного транспорта или подъездов взявшие в прокат электросамокат стали оставлять их. Причем зачастую делают это как попало. В итоге получаются стихийные стоянки. Раньше электросамокаты можно было оставлять только в определенных местах, но теперь сервис улучшили и их можно ставить в любом месте с цифровой привязкой по геолокации. Именно на это и начали жаловаться пешеходы и автомобилисты.

- Нет федеральных нормативных актов, нет законных оснований запретить использование самокатов, но их запрет — это не тот путь. Это и бизнес, и удобство, особенно для молодежи, - ответил на это вовремя прямого эфира мэр Казани Ильсур Метшин. - Я думаю, нужно срочно формировать нормативы, которые регулируют этот вид транспорта и создавать условия.

Но специалисты все же вынесли определение о возбуждении административного дела за умышленное создание помех в дорожном движении. То есть оставившим где попало электросамокат грозит штраф.

- Бесконтрольное распространение самокатов по городу вызывает возмущение горожан. Самокаты представляют неудобство для пешеходов. Нарушение по административному кодексу карается штрафом – для граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц – от 25 000 рублей; для юридических лиц – от 300 000 рублей. При повторном нарушении штрафы для юридических лиц могут увеличиться до одного миллиона, – прокомментировал это начальник управления административно-технической инспекции Исполкома Казани Наиль Минвалеев.

Теперь представители мэрии вместе с сотрудниками ГИБДД будут проводить рейды по выявлению разбросанных по городу электросамокатов.

К слову в Госавтоинспекции Казани напоминают, что детям и подросткам в возрасте до 14 лет запрещено ездить на велосипедах, а также самокатах по автодорогам. Пересекать проезжую часть следует по пешеходному переходу, только сойдя с велосипеда и самоката.