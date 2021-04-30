В колонии Татарстана заключенные запускают производство мороженого

На производстве этого холодного лакомства будут работать осужденные. Фото: Лидия Шумкова

Колонии №19 за счет полученной прибыли от производств на ее территории закупает фризер – аппарат для производства мороженого. В исправительном учреждении считают, что это позволит трудоустроить еще больше осужденных, которые отбывая свой срок могут таким образом погасить исковые обязательства.

Кроме того, летом в колонии мороженое и так нарасхват. Поэтому холодное лакомство, производимое там, будут продавать в местном магазине, чтобы его могли купить и другие осужденные. Сообщает пресс-служба управление федеральной службы исполнения наказаний в Татарстане.