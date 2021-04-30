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Происшествия30 апреля 2021 9:48

В Альметьевске из-за пожара на кухне погибли два человека

Сотрудники МЧС нашли мужчину и женщину в бессознательном состоянии и попытались спасти
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

29 апреля в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в Альметьевске в доме №50 по улице Ленина на втором этаже горит трехкомнатная квартира.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на кухне горит вытяжка над газовой плитой. Там же в квартире в бессознательном состоянии были найдены 83-летний мужчина и 86-летняя женщина. Пожарные вынесли их на улицу и передали в руки медиков бригады «скорой». Но, несмотря на все их усилия, пришлось констатировать смерть только что спасенных людей.

- Площадь пожара составили один квадратный метр. Причина его возникновения устанавливается, сообщили в МЧС Татарстана.

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