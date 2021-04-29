В республике от коронавируса скончались уже 1 364 человека. Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии подтвердили еще четыре смерти от коронавируса, об этом 29 апреля сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Так, в республике от коронавируса скончались уже 1 364 человека.

Также, по данным федерального оперштаба, в регионе за минувшие стуки было выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии там его обнаружили у 24 160 человек.

Тем временем то коронавируса в Чувашии полностью уже привились, то есть получили две инъекции, 44 980 человек. Глава регионального Минздрава Владимир Степанов в желании увеличить данный показатель на очередном межведомственном совещании предложил организовать выездную вакцинацию для маломобильных граждан и просто для тех, кто старше 65 лет.