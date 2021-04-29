Стало известно, как с 1 по 10 мая в Казани будет работать общественный транспорт

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 1 по 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графикам выходного дня. Также на время проведения праздничного салюта 9 Мая будет усилена работа метрополитена.

Помимо этого, в праздничные и нерабочие дни меняется схема движения общественного транспорта. Так, 4 и 7 мая с 16.30 до 23.30 и с 16.30 8 мая до 8.00 10 мая в связи с закрытием движения на площади Тысячелетия автобусы №№6,15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75 будут курсировать по следующим маршрутам:

Из центра города

Автобусы №15, 29, 75 будут ехать по улицам Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам

Автобусы № 6, 35, 37, 47 будут следовать по маршрутам ул. Московская — ул. М. Межлаука — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К.Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе и далее по маршрутам

Автобус № 74 проедет по ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул.Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К .Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

В центр

Автобусы № 6, 15, 29, 75 по ул. Кремлевская набережная – ул.Саид-Галеева – ул.Б.Шахиди – ул. Чернышевского – ул. Лево-Булачная, далее по маршрутам;

Автобусы № 35а, 37, 47 по ул. Кремлевская набережная – ул. Саид-Галеева – ул.Б.Шахиди – ул. Чернышевского – ул. Московская, далее по маршрутам;

Автобус №74 по ул. Кремлевская набережная – ул. Саид-Галеева, далее по маршруту.

Отметим, что троллейбусный маршрут №2 «Пл. Г.Тукая – ул. Сибирский тракт (кольцевой)» на указанный период будет закрыт.