В начале мая в Татарстане потеплеет до +24

Ожидается ветер до 20 м/с. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту пятницу, 30 апреля, в регион окажется под влиянием гребня антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, днем температура воздуха будет в пределах от +12 до +17 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В субботу, 1 мая, в течение дня на погоду в республике начнет влиять холодный атмосферный фронт. Начнутся дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с (локально до 23 м/с). Максимум, что покажут столбики термометров это +16, а на востоке +20 градусов.

Примерно такая же погода сохранится и в воскресенье, 2 мая. Правда, днем будет немного холоднее – от +10 до +15.

Далее в понедельник, 3 мая, будет тепло - до +17 градусов днем, существенных осадков не ожидается.

А вот во вторник, 4 мая, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике снова пройдут дожди с грозами и усилением ветра. Но зато днем температура воздуха будет в пределах от +19 до +24 градусов.