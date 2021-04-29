Летом на улицах Казани появится больше торговых точек и сезонных кафе

Центр Казани Фото: Евгения БУБЛИК

Исполком Казани увеличил количество точек для размещения объектов уличной торговли, сезонных кафе и проката инвентаря на это лето. Список дополнили 37 новых объектов.

Так, например, одно кафе разрешат разместить на пляже Локомотив, а на улице Баумана появятся еще две точки по продаже мороженого, так же в центре Казани откроют 12 сезонных кафе.

Прокаты инвентаря разрешили размещать на площади Тысячелетия, за стадионом "Ак Барс Арена" по улице Ямашева и в двух точках Кировского района.