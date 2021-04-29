В Ульяновске полицейские задержали четверых членов АУЕ*

Фото: МВД Ульяновской области

В Ульяновске при поддержке бойцов ОМОНа и СОБРа полицейские накрыли ячейку экстремистской организации АУЕ*. Задержаны четыре человека. Сообщает МВД Ульяновской области.

- В ходе мероприятий, реализованных в несколько этапов, оперативники установили предполагаемого организатора, выявили активных участников, - рассказали в ведомстве.

По данным полицейских, задержанные вовлекали подростков в АУЕ* через совершение различных преступлений и сбор денег. «Взносы» у себя хранил организатор ячейки под предлогом последующего финансирования криминальных структур.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Сейчас двое из задержанных находятся под стражей, еще двоим в виде меры пресечения на время следствия суд избрал запрет на определенные действия.

*запрещенная в России экстремистская организация