Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 апреля 2021 15:27

В Ульяновске полицейские задержали четверых членов АУЕ*

Операция прошла при поддержке бойцов ОМОНа и СОБРа
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Фото: МВД Ульяновской области

Фото: МВД Ульяновской области

В Ульяновске при поддержке бойцов ОМОНа и СОБРа полицейские накрыли ячейку экстремистской организации АУЕ*. Задержаны четыре человека. Сообщает МВД Ульяновской области.

- В ходе мероприятий, реализованных в несколько этапов, оперативники установили предполагаемого организатора, выявили активных участников, - рассказали в ведомстве.

По данным полицейских, задержанные вовлекали подростков в АУЕ* через совершение различных преступлений и сбор денег. «Взносы» у себя хранил организатор ячейки под предлогом последующего финансирования криминальных структур.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Сейчас двое из задержанных находятся под стражей, еще двоим в виде меры пресечения на время следствия суд избрал запрет на определенные действия.

*запрещенная в России экстремистская организация

Криминал