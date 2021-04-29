Минобрнауки РФ определило для вузов Татарстана более 21 тысячи бюджетных мест

Больше всего их будет именно в КФУ. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Во время брифинга глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что, в частности, для вузов Татарстана на 2022/2023 учебный год определены 21 707 бюджетных мест. Это на 367 мест больше чем на 2021/2022 года. Прирост произошел за счет программ магистратуры, специалитета, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Так, больше всего бюджетных мест в Татарстане получит КФУ (5 994 места без учета филиалов) и КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ (2 513 мест без учета филиалов).

Стоит отметить, что в республике по контрольным цифрам приема Самые многочисленные направления — это образование и педагогика, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, химические технологии и клиническая медицина.