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Здоровье29 апреля 2021 14:46

В Ульяновской области число смертей от коронавируса возросло до 1 168

О последних летальных исходах стало известно сегодня, 29 апреля
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в области коронавирус обнаружили у 53 323 человек.

Всего в области коронавирус обнаружили у 53 323 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 апреля федерльный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Ульяновской области подтверждены еще восемь смертей от инфекции. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 1 168.

Также в области за минувшие сутки было выявлено 84 новых случая заражения COVID-19. Всего там его обнаружили у 53 323 человек.

В то же время Роспотребнадзор Ульяновской области сообщает, что за время пандемии в регионе было сделано 846 766 лабораторных исследований на коронавирус, обследовано 810 139 человек. 7 858 из них до сих пор находятся под медицинским наблюдением.

Коронавирус Covid-19