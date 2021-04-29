И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Казань

Фото: правительство Татарстана

Сегодня, 29 апреля, в Казань прибыл и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. В аэропорту его встречал глава правительства Татарстана Алексей Песошин.

Пашинян находится в Казани с рабочим визитом. Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит с 29 по 30 апреля.

Так, в частности, главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят вопросы сотрудничества в сфере космических услуг. Также, участники заседания должны будут утвердить основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года.