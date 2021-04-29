С 30 апреля из Казани в Дубай запускают регулярные авиарейсы

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 30 апреля одна из авиакомпаний начинает выполнять регулярные авиарейсы по направлению Казань - Дубай. Полеты будут осуществляться один раз в неделю - по пятницам. Взлет из аэропорта столицы Татарстана намечен на 3.05. Примерно через пять часов самолет Boeing 767-300 доставит пассажиров в Дубай (в 9.00 по местному времени, которое на один час опережает московское).Обратный рейс запланирован в тот же день - в 23.30, приземление в аэропорту Казани - в 03.35. Данная программа полетов запланирована до конца октября 2021 года.

Отметим, что слетать туда-обратно на майские праздники обойдется примерно в 43 тысячи рублей.

Но просто купить билет будет недостаточно в Дубай пускают только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или арабском. В аэропорту Эмиратов нужно сдать еще один бесплатный ПЦР-тест. До получения результата придется сидеть в отеле на самоизоляции - максимум 48 часов.