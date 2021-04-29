В Казани на заводе малотоннажной химии загорелось масло

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 29 апреля в здании Казанского завода малотоннажной химии (ул. Крутовская, 26) загорелось масло, сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение внутри кирпичного одноэтажного здания, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

До приезда пожарных их здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Погибших и пострадавших среди них нет.

Огонь бушевавший на площади 30 квадратных метров был потушен в течение часа. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.