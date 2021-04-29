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Происшествия29 апреля 2021 11:31

В Казани на заводе малотоннажной химии загорелось масло

Всех сотрудников успели эвакуировать, никто не пострадала
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 29 апреля в здании Казанского завода малотоннажной химии (ул. Крутовская, 26) загорелось масло, сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение внутри кирпичного одноэтажного здания, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

До приезда пожарных их здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Погибших и пострадавших среди них нет.

Огонь бушевавший на площади 30 квадратных метров был потушен в течение часа. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

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