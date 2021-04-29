Жителя Йошкар-Олы за рассылку детского порно с мальчиками суд приговорил к 6 годам колонии

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За приобретение, хранение и распространение, а также за развратные действия 38 летний житель Йошкар-Олы был приговорен судом к 6 годам колонии строгого режима. Сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Данный приговор в законную силу пока не вступил, - также отметили в ведомстве.

В суде было доказано, что мужчина под вымышленным именем создал страницу в одной из социальных сетей, скачал в интернете порнографические фото маленьких мальчиков и в течение полугода отправлял их подросткам, в том числе и 14-летней девочке и 20-летнему парню. Помимо этого, осужденный в переписке вел с детьми беседы на интимные темы циничного характера.