В 2021 году парад Победы и Сабантуй в Нижнекамске проведут в традиционном формате

Например, Сабантуй 2021 в Нижнекамске собираются отпраздновать 19 июня. Фото: Николай ХИЖНЯК

В этом году в Нижнекамске парад Победы и Сабантуй планируется провести в традиционном формате. Об этом в прямом эфире сообщил мэр города Айдар Метшин.

В частности, он отметил, что наступило то время, когда нижнекамцы могут вернуться к очной форме мероприятий, но с соблюдением антиковидных мер. По словам Метшина, 9 Мая в городе пройдет в штатном режиме, но при этом акций "Бессмертный полк" все же пройдет в формате онлайн. Либо настоящее его шествие перенесут на более позднюю дату. В свою очередь, Сабантуй 2021 в Нижнекамске, по заявлению его мэра, также планируется провести в обычном формате - 19 июня (суббота).