Из-за майских праздников в правительстве Марий Эл создадут оперативный штаб

Полицейские усилят контроль. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В правительстве Марий Эл обсудили готовность правоохранительных органов к майским праздникам 2021. Несмотря на то, что в республике на этот период не запланировано никаких праздничных мероприятий, там будет создан оперативный штаб. Он будет осуществлять координацию задействованных сил, а также контроль за реализацией мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Так, глава МВД Марий Эл Сергей Волчков сообщил, что уже сейчас ведется усиленная работа по выявлению и пресечению действий организованных преступных групп, экстремистских организаций, лиц, вынашивающих намерения на совершение террористических актов, экстремистских акций, дестабилизацию ситуации в регионе, в том числе при проведении публичных мероприятий, митингов, собраний, шествий, пикетирований, носящих агитационный характер.