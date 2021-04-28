В Казани до 30 сентября сразу на трех улицах ограничат движение транспорта

Ограничение начнет действовать уже с 29 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани с 29 апреля сразу на трех улицах введут ограничение движения транспорта - Белинского, Гагарина и Голубятникова. Оно действует там вплоть до 30 сентября 2021 года. Все это время на данных улицах будут проводить дорожные работы.

Так, согласно распоряжениям Исполкома Казани, ограничения вводятся на следующих участках:

- по ул.Белинского, на участке от ул.Копылова до ул.Челюскина;

- по ул.Гагарина, на участке от пр.Ибрагимова до ул.Ярослава Гашека;

- по ул.Голубятникова, на участке от ул.Короленко до ул.Мусина.