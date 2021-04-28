В 2021 году Татарстан попал в топ-3 регионов России по числу убийств

Таковы итоги исследования за период с январь по март 2021 года.

В Генпрокуратуре подвели итоги по состоянию преступности в России за первые три месяца 221 года. Так, согласно статистике, Татарстан занимает третье место среди регионов по числу совершенных за это время убийств. Впереди только Красноярский край и Московская область.

Также из данных Генпрокуратуры следует, что Татарстан также вошел и в топ-10 регионов, где с начала года зафиксировано максимальное снижение показателя по зарегистрированным преступлениям. Республика здесь занимает девятое место. Первые три строчки таблицы за Москвой, Челябинская и Новосибирская область.

Что же касается преступлений, которые совершили группировки, то Татарстан здесь занимает четвертое место в топ-5. Первые три позиции здесь у Калужской области, Карелии и Ставропольского края соответственно.