График выплаты пенсий в мае 2021 в Татарстане

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В связи с нерабочими днями в период с 1 по 10 мая в Татарстане будут изменены даты доставки пенсий.

Так, филиал ФГУП «Почта России» будет производить выплату в следующие дни:

- с 4 по 6 мая в соответствии с текущей датой (в режиме работы отделений почтовой связи);

- с 7 по 8 мая по графику доставки за 7-10 мая (в режиме работы отделений почтовой связи);

- с 11 мая в соответствии с установленным графиком доставки.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России в Татарстане сообщила, что указанные выплаты, в том числе и социальные, через банки будут осуществляться по установленному графику, без изменений.

По вопросам перечисления пенсий через почту можно обратиться на «горячую линию» Почты России по телефону: +7(800)100-00-00.