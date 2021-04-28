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Общество28 апреля 2021 15:41

График работы детских садов и школ на майские праздники в Ульяновске: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

График работы детских садов и школ на майские праздники в Ульяновске: воспитанники дошкольных учреждений, а также школьники и студенты будут отдыхать 10 дней
Евгения БУБЛИК
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Так, например, в школах, перенесли дату написания итогового сочинения.

Так, например, в школах, перенесли дату написания итогового сочинения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Владимир Путин принял решение о выходных с 1 по 10 мая - это нужно для нормализации эпидемиологической обстановки. В связи с этим в министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области сообщили, что школы и вузы не будут проводить занятия в указанный период.

Также запланированные проверочные работы для учащихся будут отложены на другие даты, написание итогового сочинения переносится с 5 на 12 мая. А что касается дошкольников, то для них откроют дежурные группы в детских садах в период с 4 по 7 мая, их сформируют до конца апреля.