График работы детских садов и школ на майские праздники в Ульяновске: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Так, например, в школах, перенесли дату написания итогового сочинения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Владимир Путин принял решение о выходных с 1 по 10 мая - это нужно для нормализации эпидемиологической обстановки. В связи с этим в министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области сообщили, что школы и вузы не будут проводить занятия в указанный период.

Также запланированные проверочные работы для учащихся будут отложены на другие даты, написание итогового сочинения переносится с 5 на 12 мая. А что касается дошкольников, то для них откроют дежурные группы в детских садах в период с 4 по 7 мая, их сформируют до конца апреля.