В Татарстан прибыла первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак"

В республику прибыло всего 1 560 доз. Фото: Анастасия Осипова

Во время прямого эфира главный специалист по вакцинопрофилактике, эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что в республику прибыла первая партия вакцины от короновируса "КовиВак". Всего прибыло 1 560 доз и их все уже использовали. Распределяли только среди жителей Казани и по листам ожидания - кто записался на прививку именно этой вакциной. По словам, Лопушова, этот препарат в Татарстан вскоре должны снова привезти, но не уточнил когда именно и в каком количестве.

Напомним, "КовиВак" - это уже третья российская вакцина от коронавируса. До этого в республику уже поставляли первые две - "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". Последняя в Татарстане, по заявлению Лопушова, так же закончилась. Но в этот вторник поступила еще одна партия этой вакцины - ее распределят почти по всем районам Татарстана.