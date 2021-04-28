В Казани экс-главу ОП «Дербышки» Руслана Абсалямова заподозрили в посредничестве в даче взятки на 3,5 миллиона рублей

По версии следствия, именно такая сумма была запрошена для освобождения местного предпринимателя от уголовного преследования. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-главу казанского отдела полиции (ОП) «Дербышки» Руслан Абсалямов, который, к слову не занимает данную должность с 2017 года, стал подозреваемым по делу о посредничестве в даче взятки на 3,5 миллиона рублей.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, эти деньги предназначались для «отмазки» от уголовного преследования местного предпринимателя.

Бывшего полицейского начальника уже допросили. Он все отрицает. Пока он отпущен на свободу под подписку о невыезде, добавил источник «Комсомолки».