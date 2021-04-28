В Татарстане за минувшие сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 18 пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщил 28 апреля Минздрав Татарстана, в республике за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а остальные – 33, контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 18 пациентам, другие 17 инфицированных получают лечение на дому. В плане географии распространения инфекции за сутки больше всего больных было зарегистрировано именно в Казани – 14 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане диагноз: коронавирус, поставили 20 379 людям. Из ни 17 455 человек, в том числе 43 за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 458 скончались.