В Татарстане в ДТП с двумя легковушками погибли два человека

Одного из пострадавших в аварии увезли в больницу на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

В 18.05 27 апреля в Алексеевском районе Татарстана на 25-ом километре дороги Алексеевск - Билярск произошла смертельная авария. Сообщает МВД Татарстана. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хендай Крета».

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель отечественной легковушки. Также пострадал и его 22-летний пассажир. Парня госпитализировали, но, несмотря на вес усилия врачей, он скончался в больнице.

- Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники ГИБДД,, - рассказали в МВД Татарстана.