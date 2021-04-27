Сезон фонтанов в Ульяновске стартует 1 мая: где заработают водные объекты

Также в первый день мая заработают городские парки.

Глава Ульяновска Сергей Панчин в ходе рабочего совещания заявил, что 1 мая в городе откроется сезон парков и 17 фонтанов.

В полдень одновременно запустят светомузыкальный фонтан на площади Ленина, фонтаны на бульваре «Новый Венец», в парках «Владимирский сад», «Винновская роща» и имени Матросова, в скверах «Экран» и имени Яковлева, на площади возле ККК «Современник», у ДК «Руслан», на улице Камышинской, а также фонтан-памятник «Симбирский водовоз». Шесть плавучих фонтанов будут работать на акватории реки Свияги: три – возле ТЦ «Аквамолл», два – напротив УлГУ и один – у Автомеханического техникума.

- В минувшую пятницу наши специалисты при помощи автокрана переместили в Свиягу четыре плавучих фонтана. Оставшиеся два мы перенесли 26 апреля. Далее с помощью лодок мы отбуксировали оборудование на точки работы, поставили его на якорь и подключили к электроэнергии. В настоящее время мы завершаем ревизию, текущий ремонт и покраску всех остальных фонтанов, – отметил директор МУП «Ульяновскводоканал» Сергей Савельев.

Свои двери горожанам откроют и городские парки, некоторые из них порадуют ульяновцев новинками. Например, «Винновская роща» приглашает всех желающих на новую экспозицию движущихся фигур, изображающих жителей саванн и джунглей, а парк «Победа» в ближайшие дни смонтирует на входе звезду, которая будет мерцать в тёмное время суток.