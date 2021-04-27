Как ребенку не стать жертвой преступления? Казанцев проконсультируют следователи и работники прокуратуры

КРоме того, советы казанцам дадут психологи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

28 апреля для жителей республики будет организован прямой эфир на тему: «Как уберечь детей от криминала».

Директор Комплексного центра социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова выступит с докладом на тему: «Как уберечь ребенка от вовлечения в правонарушения и преступления». Руководитель отделения психолого-педагогической помощи «Сердэш» центра «Доверие» Наталья Сабирова даст советы, как ребенку не стать жертвой насилия.

Также в прямом эфире выступят заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Дмитрий Белянин и старший следователь по особо важным делам 3-го отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ Игорь Егоров.

Прямой эфир можно будет смотреть на сайте Кабмина РТ с 14.00. Также работает телефон горячей линии: +7(843)294-96-10, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.