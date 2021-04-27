Казанский марафон 2021: на старт выйдут спортсмены из 29 стран мира

Каждый участник сможет выбрать себе дистанцию. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Участниками Казанского марафона в 2021 году станут 14 тысяч человек из 29 стран мира, в том числе победители прошлых лет Степан Киселев и Алина Прокопьева.

Соревнования пройдут 1 и 2 мая. В первый день состоится парад наций, забег на 3 километра, посвященный 90-летию ГТО, детские старты и забеги в ползунках TimerBaby, а на следующий день – основные соревнования на 10, 21,1 и 42,2 километров и другие, в том числе на хендбайках. Важно, что для участников, указавших свой номер в системе ГТО, результаты забега на 3 километра при успешном прохождении дистанции будут учтены как сданный норматив.

В соревнованиях примут участие более 14 тысяч человек, порядка 60% из них – приезжие. Это гости из 29 стран мира, в том числе Венесуэлы, ЮАР, Эквадора, США, Мексики, Германии. Из звездных участников приедут двукратный чемпион России по марафону, победитель Казанского марафона 2019 года, рекордсмен трассы Степан Киселев и победительница прошлого года Алина Прокопьева.

- Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, к нам едут участники из других стран, и это подтверждает статус мероприятия как одного из ведущих в мире. Казанский марафон таковым и является, входит в тройку лучших марафонов, – заявил исполняющий обязанности заместителя министра спорта РТ Михаил Маржохов.

Традиционно выбрана очень живописная трасса с видом на основные достопримечательности города, среди которых Казанский Кремль, мост Миллениум, Кремлевская набережная. Это плоская трасса, набор высоты всего 110 метров, она официально сертифицирована.

Большое внимание будет оказано обеспечению мер безопасности: ни один человек не будет допущен к соревнованиям без справки об отсутствии противопоказаний к участию в забеге, а на всем протяжении трассы будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Каждые 2,5 км будет расположена точка питания или освежения. К слову, в этом году решили отказаться от стаканчиков – в них будут выдаваться только изотоники, а воду предложат в бутылках. При этом в течение получаса после того, как через станцию пробежит последний спортсмен, на месте будет производиться уборка.

- Правильно ли проводить такое мероприятие в условиях пандемии? Все, что необходимо в этой части, согласовано с Роспотребнадзором, даже количество участников, – подчеркнул президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов.

Он отметил, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в мире, а бег – основой не только легкой атлетики, но и многих других видов спорта. Поэтому проведение Казанского марафона – это вклад в популяризацию спорта.