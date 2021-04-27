В Чувашии подтвердили еще пять смертей от COVID-19

Число летальных исходов COVID-19 в республике увеличилось до 1 357 случаев. Фото: Андрей АБРАМОВ

27 апреля федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в Чувашии были подтверждены еще пять смертей от этой инфекции. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в республике увеличилось до 1 357 случаев.

Отметим, что, также по данным федерального оперштаба, в регионе за минувшие сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии его там обнаружили у 24 055 человек.

Тем временем Минздрав Чувашии сообщает о поступлении в регион еще 1 200 доз вакцины от коронавируса - «Спутник V». Всего их было поставлено 86 154 дозы.

Приступили же к вакцинации более 69 тысяч жителей республики, из которых свыше 42 тысяч получили уже вторую инъекцию препарата.