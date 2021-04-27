В Казани запускают линию по переработке иловых осадков

Фото: metshin.ru

В Казани строительство линии термомеханической обработки илового осадка стоимостью 1,699 миллиарда рублей началось еще в декабре 2018 года. На данный объект готов уже на 95%, там идет пусконаладка оборудования.

Эта линия позволит отказаться городу от использования иловых полей, которые образуются из-за складирования осадков от очистки канализационных стоков. Отметим, территория этих полей за последние 50 лет работы очистных сооружений достигла 110 гектаров.

При запуске новой линии из 250 тонн иловых осадков ежедневно будут вырабатывать 50 тонн безопасного сухого гранулята. Он имеет V класс опасности, то есть фактически безопасен. Этот гранулят можно использовать в качестве добавки к цементным смесям или как присадку в чернозем для рекультивации земель.

- Запуск этой линии – эпохальное событие для всех нас. Иловые поля – это большая экологическая бомба, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин. – Эта проблема актуальна для всей России, и мы сегодня первыми делаем важный шаг по ее решению.

Следующим по такой масштабности в городе реализован проект по реконструкции биологических очистных сооружений канализации.