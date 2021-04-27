Также в области за минувшие сутки выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновской области зарегистрировали еще семь смертей от коронавируса, об этом 27 апреля сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, Число летальных исходов инфекции в регионе возросло до 1 152 случаев.

При этом в области за минувшие сутки выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии его там обнаружили у 53 156 человек.

Тем временем правительство Ульяновской области решило усилить контроль за ходом массовой вакцинации населения от коронавируса. Ситуация с прививочной кампанией находится на особом контроле врио главы региона Алексея Русских.

По его мнению, темпы вакцинации недостаточные, их нужно увеличивать. Также Русских заявил, что будет усилена работа и по решению вопросов с финансированием, формированием запасов тестов на коронавирус.