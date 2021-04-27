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Общество27 апреля 2021 13:00

Рустам Минниханов обсудил строительство трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска

Общая протяженность дороги составит 89 километров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Благодаря новой дороге транзитные грузовики не будут проезжать через городские улицы.

Благодаря новой дороге транзитные грузовики не будут проезжать через городские улицы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот вторник, 27 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание по вопросу строительства трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Участок протяженностью 89 километров возведут в три этапа. Новая дорога позволит перенаправить транзитные грузовики, они не будут проезжать через города и тем самым там снизится транспортная нагрузка на местные дороги.

На совещании его участники, в том числе и замминистры транспорта России, обсудили технические параметры и характеристики новой дороги, а также график ее строительства и строительство искусственных сооружений.