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Происшествия27 апреля 2021 12:00

В Татарстане мужчину затянуло под товарный поезд, и он погиб

По данному факту проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчина шел слишком близко к железнодорожным путям.

Мужчина шел слишком близко к железнодорожным путям.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка по факту гибели мужчины в результате ЧП на железнодорожном перегоне Куркачи – Арск.

Пока, по предварительной информации, поздно вечером 24 на остановочной платформе «835 км» местный житель шел слишком близко к путям. Когда мимо проходил товарный поезд, мужчину вихревыми потоками воздуха затянуло под состав. Он получил смертельные травмы.

- Совместно с представителями полиции и «Горьковской железной дороги» устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

ЧП