В Татарстане за сутки выявили 34 новых случая коронавируса

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 344 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Один из них является завозным, остальные – контактные. Сообщает Минздрав республики.

- 15 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому, - отметили также в ведомстве.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 344 человек. 17 412 из них, в том числе 29 человек за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 458 скончались от болезни.

Что же касается кампании по массовой вакцинации, то на данный момент прививку уже получили 234 053 жителя республики, а из них 144 029 человека сделали вторую инъекцию.