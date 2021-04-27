"Милан" или "Ювентус": Где продолжит карьеру Хвича Кварацхелия

Фото: ФК "Рубин".

Чем ближе лето, тем чаще идут разговоры о трансферах. Самым лакомым кусочком для европейских клубов в России остается 20-летний полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия. По данным итальянских СМИ, фаворитом в борьбе за грузинского таланта называют туринский "Ювентус". Так, итальянский гранд готов выложить за трансфер Хвичи 20 миллионов евро, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.

Правда, уточняется, что боссы "Ювентуса" будут готовы раскошелиться на данную сумму только в случае выхода команды в Лигу Чемпионов. Пока дела у туринцев в национальном чемпионате идут не лучшим образом. "Ювентус" идет лишь пятым.

Главным соперником "Ювентуса" в борьбе за Хвичу называют "Милан". По данным итальянской прессы, миланский клуб постоянно контактирует с агентом 20-летнего грузинского футболиста.

Меж тем, пока о переходе Кварацхелии в один из европейских топ-клубов говорить рано. По данным гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова, официальных запросов в клуб не приходило.

- У «Рубина" нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «"Ювентус", - цитирует Сайманова Metaratings.ru.

Кварацхелия перешел в "Рубин" летом 2019 года. За два сезона он стал ключевым игроком команды. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 8 результативных передач в 23 матчах за казанский клуб. Также Хвича становится лидером сборной Грузии. Только в марте он отличился в двух матчах отбора к Чемпионату мира, огорчив вратарей сборных Испании и Греции.