Из-за холодов отопительный сезон в Ульяновске продлили до 30 апреля

Последние дни выдались холодными, что и повлияло на решение продлить подачу тепла. Фото: Алина НИЗАМОВА

Отопительный сезон в Ульяновске продлили до 30 апреля. Такое решение принял мэр города Сергей Панчин по рекомендации областного штаба.

- Во второй декаде апреля погода была тёплой, однако минувшие выходные и начало этой недели выдались достаточно прохладными, потеплеет только к субботе. Поэтому мною было принято решение о продлении отопительного сезона до пятницы 30 апреля, – отметил Сергей Панчин.

Тем не менее, ТСЖ и ЖСК могут по решению собственников жилья самостоятельно принимать решение о приостановке подачи тепла.

Напомним, что ранее окончание отопительного сезона было предварительно намечено на 26 апреля.