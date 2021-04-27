По многочисленным просьбам горожан: В Казани отремонтируют улицу Рауиса Гареева

Дорога до ремонта. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Казани отремонтируют улицу Рауиса Гареева. Капитальный ремонт будет выполнен на участке от Оренбургского проезда до дома № 90 протяженностью 1,4 километра в обоих направлениях.

По проекту запланирован ремонт существующего покрытия проезжей части и примыканий из высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-11, замена дорожных и тротуарных бортовых камней, установка дорожных знаков и оцинкованных перильных ограждений. Также дорожники построят тротуары, установят два светофора, оборудуют автобусные и трамвайные посадочные площадки с параллельным устройством пандусов для маломобильных групп населения. Новая дорога будет обустроена элементами безопасности дорожного движения, на проезжей части нанесут разметку из термопластика со светоотражающими элементами.

Улица Рауиса Гареева расположена в Приволжском районе. Ее протяженность составляет 2,57 километров. Пересекается с Оренбургским проездом, Оренбургским трактом, улицей Уныш и территорией Ферма-2.

Данный объект включен в программу ремонта национального проекта по просьбам жителей республики. По улице осуществляется подъезд к Детской республиканской клинической больнице.