Девушка из Ульяновска стала "Российской красавицей 2021"

Фото: официальная группа конкурса красоты.

25 апреля в Москве состоялись Всероссийские конкурсы красоты "Российская красавица 2021". Всего за победу в конкурсе боролись 12 участниц со всей России. Ульяновск представляла победительница регионального отбора Ксения Камаева. В итоге именно Ксению отметили члены жюри, отдав победу представительнице Ульяновска.

- Думаю, что я покорила искренностью, улыбкой, душевной простотой, может быть, красивым голосом, а еще уверенностью. Когда я вышла на сцену, то сначала волновалась, но потом представила, что все вокруг мои друзья, давние знакомые, и мне стало легко, комфортно, я всем улыбалась, и мне в ответ дарили улыбки, - цитирует ульяновскую красотку ulpravda.ru.