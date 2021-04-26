В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин и одна женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 26 апреля, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще три смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 73-х и 71-летние мужчина, а также 84-летняя женщина. На данный момент в республике от коронавируса скончались уже 458 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане также было выявлено 38 новых случаев COVID-19, все контактные. В этот раз госпитализация понадобилась 18 пациентам, остальные 20 заболевших получают медпомощь на дому.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 20 310 зараженных коронавирусом человек, 17 383 из которых на данный момент выздоровели.