В Марий Эл число смертей от коронавируса возросло до 228

Всего инфекцию с начала пандемии в регионе обнаружили 12 999 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщил 26 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл подтвердили еще одну смерть от инфекции. В итоге число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 228. Также там за прошедшие сутки выявили 16 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфекцию с начала пандемии в регионе обнаружили 12 999 человек. В том числе, как сообщает Роспотребнадзор Марий Эл, и у 111 подростков.

По данным управления, в республике большая часть инфицированных - это люди в возрасте 65 лет и старше, на втором месте – люди в возрасте от 50 до 64 лет, а на третьем – от 30 до 49 лет.

Сейчас темп прироста заболеваемости коронавирусом в Марий Эл составляет 0,12%, а коэффициент распространения COVID-19 – 1,0.