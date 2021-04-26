Россельхозбанк поддерживает переход на экологичное топливо

На экологичный вид топлива планирует перейти житель Бугульминского района Республики Татарстан Андрей Апанасенко. Поддержку индивидуальному предпринимателю в этом вопросе оказал Татарстанский региональный филиал Россельхозбанка, выдав кредит на льготных условиях. Финансовые средства в размере 200 тысяч рублей будут направлены на приобретение и установку современного газобалонного оборудования для личного автомобиля.

- Переход на использование газомоторного топлива является заметным трендом. Автовладельцы все чаще проводят переоборудование транспортных средств. Благодаря переводу сокращается количество вредных выбросов в атмосферный воздух. Но самое главное преимущество газомоторного топлива – это его экономичность, поскольку существенно снижаются финансовые затраты. Именно это побудило меня к установке современного оборудования, - отметил индивидуальный предприниматель, клиент Россельхозбанка Андрей Апанасенко.

Россельхозбанк также поддерживает использование экологичного топлива. Для этого организацией разработан специальный кредитный продукт, позволяющий клиентам ввести в эксплуатацию газобаллонное оборудование. Консультацию по данному вопросу оказывают во всех офисах банка.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.