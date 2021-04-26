В Ульяновской области два вагона-цистерны с газоконденсатом сошли с рельсов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Вечером 25 апреля на железнодорожных путях, примыкающих к станции Молвино, с рельсов сошли два вагона-цистерны с газоконденсатом, опрокидывания не было, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- Это произошло при проведении маневровых работ при подаче тепловозом семи цистерн, - отметили в надзорном ведомстве.

В результате произошедшего никто не пострадал, задержек в движении других поездов не было. По факту схода с рельсов двух вагонов-цистерн проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.