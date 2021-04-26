Сам упал на нож: жительница Татарстана пыталась выдать убийство сожителя за суицид

Потерпевший скончался после удара ножом в грудь. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В селе Усады Лаишевского района в одной из квартир было обнаружено тело 32-летнего местного жителя. Он погиб от удара ножом в грудь. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - также добавили в ведомстве.

При этом 28-летняя сожительница погибшего сообщила правоохранителям, что мужчина высказывал мысли о суициде и сам упал на нож. Правда, после под давлением доказательств она все же хоть и частично, но все же признала свою причастность к совершению этого преступления.

Так, по предварительным данным, пара поругалась из-за того, что мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным. После этого ссоры, как полагает следствие, сожительница и нанесла потерпевшему смертельный удар ножом в грудь.

Сейчас девушка проходит по уголовному делу как подозреваемая и на время следствия заключена под стражу.