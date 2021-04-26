В Чебоксарах на пожаре в доме погибли два человека

С места происшествия. Фото: следственный комитет Чувашии

Ночью 26 апреля в садоводческом товариществе «ДОСААФ» Чебоксар загорелся деревянный дом. После того, как его потушили пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 55-ти и 41-го года. По данному факту начата доследственная проверка, сообщают в следственном комитете Чувашии.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе, пожарно-техническая и медицинские. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется, - отметили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.