Слуцкий о Деспотовиче: Он не может в одиночку решать исходы матчей

Фото: ФК "Рубин".

В матче с "Краснодаром" футболисты "Рубина" впервые с декабря прошлого года ушли с поля без гола. Меж тем. главная ударная сила казанского клуба Джордже Деспотович не может отличиться в четвертом матче подряд. По мнению главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, форвард в каждом матче выкладывается на все 100%, но пока чего-то не хватает, чтобы отличиться.

- В матче с "Краснодаром" он имел три стопроцентных момента, попал во все эпизоды, сделал несколько удачных передач, ассистировал Игнатьеву, когда тот имел голевой момент. Да, он наверно не может в одиночку решать исходы матчей, он не такого плана форвард, Если бы он сегодня забил последний момент головой, который железный у него был, мы бы говорили совсем о другом. Форварда уровня Деспотовича нужно оценивать по эффективности, моменты у него появляются и есть, но, к сожалению, реализация сегодня немного страдала, - прокомментировал игру форварда Слуцкий.