Дачный сезон в Казани: когда запустят садоводческие маршруты

На шести маршрутах будут работать 13 автобусов. Фото: Алина НИЗАМОВА

30 апреля в Казани запустят сезонные дачные автобусные маршруты. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Исполкома города Айдар Абдулхаков.

- Соблюдение масочного режима обязательно для всех пассажиров городского общественного транспорта, в том числе на летних сезонных садоводческих маршрутах, - отметил Абдулхаков.

Дачные автобусные маршруты пользуются большой популярностью у жителей города. На шести маршрутах будут работать 13 автобусов в наиболее востребованных направлениях: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».

Они будут курсировать ежедневно в течение всего летнего сезона по специальному расписанию. Стоимость проезда составит от 35 до 60 рублей. Она устанавливается непосредственно перевозчиками, зависит от протяженности маршрута и финансовых затрат на эксплуатацию. При этом в пределах города будет действовать льготный проезд по единым электронным месячным социальным проездным билетам.