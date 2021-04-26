Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 13:47

Дачный сезон в Казани: когда запустят садоводческие маршруты

Автобусы до садоводческих товариществ начнут курсировать 30 апреля
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
На шести маршрутах будут работать 13 автобусов.

На шести маршрутах будут работать 13 автобусов.

Фото: Алина НИЗАМОВА

30 апреля в Казани запустят сезонные дачные автобусные маршруты. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Исполкома города Айдар Абдулхаков.

- Соблюдение масочного режима обязательно для всех пассажиров городского общественного транспорта, в том числе на летних сезонных садоводческих маршрутах, - отметил Абдулхаков.

Дачные автобусные маршруты пользуются большой популярностью у жителей города. На шести маршрутах будут работать 13 автобусов в наиболее востребованных направлениях: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».

Они будут курсировать ежедневно в течение всего летнего сезона по специальному расписанию. Стоимость проезда составит от 35 до 60 рублей. Она устанавливается непосредственно перевозчиками, зависит от протяженности маршрута и финансовых затрат на эксплуатацию. При этом в пределах города будет действовать льготный проезд по единым электронным месячным социальным проездным билетам.