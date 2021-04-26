В Казани из-за смертельного падения трехлетнего ребенка возбудили уголовное дело

По предварительной версии следствия, мальчик смог взобраться на подоконник открыть окно и облокотился на москитную сетку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

23 апреля в Казани на улице Павлюхина из окна квартиры на пятом этаже выпал и насмерть разбился трехлетний мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

По предварительной версии, в тот день родители мальчика ушли на работу, а его самого отвезли к бабушке. Та же оставила малыша в квартире с 13-летним сыном, а сама отправилась к родственнице отвезти ей лекарства. В один из моментов подросток ушел на кухню и оставил мальчика одного в комнате. Трехлетний ребенок смог взобраться на подоконник открыть окно и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала веса мальчика, и он выпал из окна.