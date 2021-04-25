В Марий Эл число смертей от коронавируса возросло до 227

Темп прироста заболеваемости в Марий Эл составляет 0,12% Фото: Андрей АБРАМОВ

В Марий Эл подтвердились еще две смерти от коронавируса, сообщает в это воскресенье федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, число летальных исходов болезни в регионе возросло до 227. Кроме того, там за минувшие сутки также выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Марий Эл он был обнаружен у 12 983 человек.

Так, согласно информации Роспотребнадзора республики, в регионе из общего числа заболевших коронавирусом 61,6% - это женщины, а 38,4% - мужчины. Темп прироста заболеваемости в Марий Эл составляет 0,12%, а коэффициент распространения - 1,0.