В Казани из-за учебной гранаты эвакуировали многоэтажку

На место происшествия выезжала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В это воскресенье, 25 апреля, в полицию Казани поступило сообщение о том, что в подъезде дома №32 на улице Адоратского обнаружен предмет похожий на гранату. По указанному адресу тут же была выслана группа саперов. Жильцов многоэтажки, в том числе детей, эвакуировали.

Гранату нашли и осмотрели специалисты, как оказалось у нее нет запала и она является учебной, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. Обстоятельства появления даже учебной гранаты в подъезде жилого дома выясняют полицейские.