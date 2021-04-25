Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 апреля 2021 14:40

В Казани из-за учебной гранаты эвакуировали многоэтажку

На место выезжала группа саперов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
На место происшествия выезжала полиция.

На место происшествия выезжала полиция.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В это воскресенье, 25 апреля, в полицию Казани поступило сообщение о том, что в подъезде дома №32 на улице Адоратского обнаружен предмет похожий на гранату. По указанному адресу тут же была выслана группа саперов. Жильцов многоэтажки, в том числе детей, эвакуировали.

Гранату нашли и осмотрели специалисты, как оказалось у нее нет запала и она является учебной, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. Обстоятельства появления даже учебной гранаты в подъезде жилого дома выясняют полицейские.

ЧП