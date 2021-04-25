Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 апреля 2021 12:03

В Черемшанском районе Татарстана нашли огромную нелегальную свалку с ртутными лампами

Ее площадь составила 2 000 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Фото: eco.tatarstan.ru

Фото: eco.tatarstan.ru

В ходе санитарно-экологического двухмесячника сотрудники Минэкологии Татарстана обнаружили огромную нелегальную свалку около села Черемшан в Черемшанском районе. Ее площадь составила 2 000 квадратных метров. Там незаконно складировались строительные и крупногабаритные бытовые отходы, в том числе и ртутные лампы.

- В связи с тем, что данный земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, материалы дела направлены в управление Россельхознадзора Татарстана, - сообщили в Минэкологии республики.

ЧП